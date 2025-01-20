Ціна LANDWOLF (LANDWOLF)
Поточна ціна LANDWOLF (LANDWOLF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LANDWOLF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LANDWOLF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни LANDWOLF протягом дня — -1.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LANDWOLF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LANDWOLF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LANDWOLF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LANDWOLF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.48%
|30 днів
|$ 0
|+29.32%
|60 днів
|$ 0
|+132.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LANDWOLF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-1.48%
+3.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LANDWOLF is a member of the Boys' Club, just like PEPE, ANDY, and BRETT. He is the partying character who does a lot of fun stuff, but sometimes engages in weird activities. He is also the leader of the hug department.
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