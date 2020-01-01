Токеноміка Landtorn Shard (SHARD) Дізнайтеся ключову інформацію про Landtorn Shard (SHARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Landtorn Shard (SHARD) $SHARD is the in-game currency for landtorn's LORAK game. Landtorn is part of the base ecosystem as per the base website (under gaming): https://base.org/ecosystem. Lorak is an experimental on-chain idle game built using the erc-6551 standard, testing the limits of Token Bound accounts or, in simpler terms, testing the feasibility of managing hundreds of NFTs inside of a Character NFT with a built-in ruleset, which deepens the gameplay, while providing a full on-chain experience. Lorak is the meta-game for the TORN ecosystem, it will evolve over multiple Cataclysms. The idea is that all participation will lead to the future launch of the LandTorn platform. The game is set in a classic medieval fantasy setting with a heavy emphasis on Lore. Gods of Death rule these Lands and death plays a large part in the games system. Players go through Dungeons and try to extract valuable items, that carry $SHARDS, and Mythics, sthat allow them to mint a TornLord. Офіційний вебсайт: https://landtorn.com/ Whitepaper: https://landtorn.gitbook.io/landtorn Купити SHARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Landtorn Shard (SHARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Landtorn Shard (SHARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 179,70K $ 179,70K $ 179,70K Історичний максимум: $ 0,112579 $ 0,112579 $ 0,112579 Історичний мінімум: $ 0,00125032 $ 0,00125032 $ 0,00125032 Поточна ціна: $ 0,00179695 $ 0,00179695 $ 0,00179695 Дізнайтеся більше про ціну Landtorn Shard (SHARD)

Токеноміка Landtorn Shard (SHARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Landtorn Shard (SHARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHARD, досліджуйте ціну токена SHARD в реальному часі!

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