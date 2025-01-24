Сьогоднішня ціна Landtorn Shard (SHARD)

Поточна ціна Landtorn Shard (SHARD) сьогодні становить 0.00314232 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Landtorn Shard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97 USD

- зміна ціни Landtorn Shard протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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