Сьогоднішня ціна LandRocker

Поточна ціна LandRocker (LRT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LRT до USD становить $ 0 за LRT.

LandRocker наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 54 225, з циркуляційною пропозицією у 2,33B LRT. Протягом останніх 24 годин LRT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00878056, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LRT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LandRocker (LRT)

Ринкова капіталізація $ 54,23K$ 54,23K $ 54,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,23K$ 54,23K $ 54,23K Циркуляційне постачання 2,33B 2,33B 2,33B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LandRocker — $ 54,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LRT — 2,33B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,23K.