Токеноміка Landlord Ronald ($LANDLORD) Дізнайтеся ключову інформацію про Landlord Ronald ($LANDLORD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Landlord Ronald ($LANDLORD) Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life Офіційний вебсайт: https://www.landlord-ronald.xyz Купити $LANDLORD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Landlord Ronald ($LANDLORD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Landlord Ronald ($LANDLORD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 91,37K $ 91,37K $ 91,37K Загальна пропозиція: $ 824,00M $ 824,00M $ 824,00M Циркуляційна пропозиція: $ 824,00M $ 824,00M $ 824,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 91,37K $ 91,37K $ 91,37K Історичний максимум: $ 0,02057193 $ 0,02057193 $ 0,02057193 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011085 $ 0,00011085 $ 0,00011085 Дізнайтеся більше про ціну Landlord Ronald ($LANDLORD)

Токеноміка Landlord Ronald ($LANDLORD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Landlord Ronald ($LANDLORD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $LANDLORD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LANDLORD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LANDLORD, досліджуйте ціну токена $LANDLORD в реальному часі!

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