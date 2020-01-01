Токеноміка Landlord Ronald ($LANDLORD)

Токеноміка Landlord Ronald ($LANDLORD)

Дізнайтеся ключову інформацію про Landlord Ronald ($LANDLORD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Landlord Ronald ($LANDLORD)

Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life

Офіційний вебсайт:
https://www.landlord-ronald.xyz

Токеноміка та аналіз ціни Landlord Ronald ($LANDLORD)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Landlord Ronald ($LANDLORD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 91,37K
$ 91,37K$ 91,37K
Загальна пропозиція:
$ 824,00M
$ 824,00M$ 824,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 824,00M
$ 824,00M$ 824,00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 91,37K
$ 91,37K$ 91,37K
Історичний максимум:
$ 0,02057193
$ 0,02057193$ 0,02057193
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00011085
$ 0,00011085$ 0,00011085

Токеноміка Landlord Ronald ($LANDLORD): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Landlord Ronald ($LANDLORD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $LANDLORD, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LANDLORD, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LANDLORD, досліджуйте ціну токена $LANDLORD в реальному часі!

Прогноз ціни $LANDLORD

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.