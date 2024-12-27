Сьогоднішня ціна Landlord Ronald ($LANDLORD)

Поточна ціна Landlord Ronald ($LANDLORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.15K USD. Ціна $LANDLORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Landlord Ronald:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.19K USD

- зміна ціни Landlord Ronald протягом дня — +1.80%

- циркуляційна пропозиція – 824.00M USD

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