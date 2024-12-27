Ціна Landlord Ronald ($LANDLORD)
Поточна ціна Landlord Ronald ($LANDLORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.15K USD. Ціна $LANDLORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Landlord Ronald:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.19K USD
- зміна ціни Landlord Ronald протягом дня — +1.80%
- циркуляційна пропозиція – 824.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Landlord Ronald до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Landlord Ronald до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Landlord Ronald до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Landlord Ronald до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.80%
|30 днів
|$ 0
|-36.42%
|60 днів
|$ 0
|-72.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Landlord Ronald: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
+1.80%
+3.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life
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