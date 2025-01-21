Ціна Lander (TCL)
Поточна ціна Lander (TCL) сьогодні становить 0.00411695 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TCL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lander:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.81 USD
- зміна ціни Lander протягом дня — +4.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lander до USD становила $ +0.00016567.
За останні 30 днів зміна ціни Lander до USD становила $ -0.0007298977.
За останні 60 днів зміна ціни Lander до USD становила $ -0.0010672851.
За останні 90 днів зміна ціни Lander до USD становила $ -0.002443823811843933.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016567
|+4.19%
|30 днів
|$ -0.0007298977
|-17.72%
|60 днів
|$ -0.0010672851
|-25.92%
|90 днів
|$ -0.002443823811843933
|-37.24%
Останній аналіз цін Lander: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
+4.19%
-0.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The TCL token is the utility token of The Cursed Land game
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