Ціна Land Wu (LANDWU)
Поточна ціна Land Wu (LANDWU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 687.84K USD. Ціна LANDWU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Land Wu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.95K USD
- зміна ціни Land Wu протягом дня — +5.57%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Land Wu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Land Wu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Land Wu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Land Wu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.57%
|30 днів
|$ 0
|+22.63%
|60 днів
|$ 0
|+78.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Land Wu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+5.57%
-31.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Land Wu, the legendary Boys Club character who effortlessly blends Chinese astrology, animal elements, and degen culture.
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