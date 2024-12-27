Сьогоднішня ціна LanaCoin (LANA)

Поточна ціна LanaCoin (LANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна LANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LanaCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.11 USD

- зміна ціни LanaCoin протягом дня — +2.46%

- циркуляційна пропозиція – 3.48B USD

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