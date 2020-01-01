Токеноміка Lampapuy (LPP) Дізнайтеся ключову інформацію про Lampapuy (LPP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lampapuy (LPP) Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more. Офіційний вебсайт: https://Lampapuy.com Whitepaper: https://www.lampapuy.com/static/media/pitchDeck.e77029df89a513d2568d.pdf Купити LPP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lampapuy (LPP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lampapuy (LPP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,36K $ 6,36K $ 6,36K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,36K $ 6,36K $ 6,36K Історичний максимум: $ 0,00939172 $ 0,00939172 $ 0,00939172 Історичний мінімум: $ 0,00000875 $ 0,00000875 $ 0,00000875 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Lampapuy (LPP)

Токеноміка Lampapuy (LPP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lampapuy (LPP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LPP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LPP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LPP, досліджуйте ціну токена LPP в реальному часі!

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