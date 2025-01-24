Сьогоднішня ціна Lampapuy (LPP)

Поточна ціна Lampapuy (LPP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.06K USD. Ціна LPP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lampapuy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 846.80 USD

- зміна ціни Lampapuy протягом дня — -11.97%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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