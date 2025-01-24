Ціна Lampapuy (LPP)
Поточна ціна Lampapuy (LPP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.06K USD. Ціна LPP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lampapuy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 846.80 USD
- зміна ціни Lampapuy протягом дня — -11.97%
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lampapuy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lampapuy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lampapuy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lampapuy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.97%
|30 днів
|$ 0
|+21.43%
|60 днів
|$ 0
|+9.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lampapuy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-11.97%
-10.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.
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