Токеноміка LambosForVirgins (VIRGIN) Дізнайтеся ключову інформацію про LambosForVirgins (VIRGIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LambosForVirgins (VIRGIN) LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. Офіційний вебсайт: https://lambosforvirgins.com/ Купити VIRGIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LambosForVirgins (VIRGIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LambosForVirgins (VIRGIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 227,17K $ 227,17K $ 227,17K Загальна пропозиція: $ 895,00M $ 895,00M $ 895,00M Циркуляційна пропозиція: $ 590,00M $ 590,00M $ 590,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 344,61K $ 344,61K $ 344,61K Історичний максимум: $ 0,00569195 $ 0,00569195 $ 0,00569195 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038504 $ 0,00038504 $ 0,00038504 Дізнайтеся більше про ціну LambosForVirgins (VIRGIN)

Токеноміка LambosForVirgins (VIRGIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LambosForVirgins (VIRGIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIRGIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIRGIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIRGIN, досліджуйте ціну токена VIRGIN в реальному часі!

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