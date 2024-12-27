Ціна LambosForVirgins (VIRGIN)
Поточна ціна LambosForVirgins (VIRGIN) сьогодні становить 0.00324959 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна VIRGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LambosForVirgins:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 883.88 USD
- зміна ціни LambosForVirgins протягом дня — -3.47%
- циркуляційна пропозиція – 590.00M USD
Отримуйте оновлення цін VIRGIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIRGIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LambosForVirgins до USD становила $ -0.000116919742084631.
За останні 30 днів зміна ціни LambosForVirgins до USD становила $ +0.0024822925.
За останні 60 днів зміна ціни LambosForVirgins до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LambosForVirgins до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000116919742084631
|-3.47%
|30 днів
|$ +0.0024822925
|+76.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LambosForVirgins: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-3.47%
-16.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VIRGIN до AUD
A$0.005199344
|1 VIRGIN до GBP
￡0.0025671761
|1 VIRGIN до EUR
€0.0030871105
|1 VIRGIN до USD
$0.00324959
|1 VIRGIN до MYR
RM0.0145256673
|1 VIRGIN до TRY
₺0.1144505598
|1 VIRGIN до JPY
¥0.5123628553
|1 VIRGIN до RUB
₽0.3424092983
|1 VIRGIN до INR
₹0.2779049368
|1 VIRGIN до IDR
Rp52.4127345977
|1 VIRGIN до PHP
₱0.1891586339
|1 VIRGIN до EGP
￡E.0.1653066433
|1 VIRGIN до BRL
R$0.0200824662
|1 VIRGIN до CAD
C$0.0046469137
|1 VIRGIN до BDT
৳0.387676087
|1 VIRGIN до NGN
₦5.0303003282
|1 VIRGIN до UAH
₴0.1360278374
|1 VIRGIN до VES
Bs0.16572909
|1 VIRGIN до PKR
Rs0.9031585487
|1 VIRGIN до KZT
₸1.6811103947
|1 VIRGIN до THB
฿0.1103560764
|1 VIRGIN до TWD
NT$0.1067165356
|1 VIRGIN до CHF
Fr0.002924631
|1 VIRGIN до HKD
HK$0.0252168184
|1 VIRGIN до MAD
.د.م0.0326908754