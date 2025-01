Що таке Lambda Markets ( LMDA)

LMDA token holders are able to: - Access Lambda 2.0: purchase LMDA tokens to activate platform subscriptions and features - Earn rewards: lock LMDA tokens to earn tiered discounts on platform features and subscriptions. Refer friends + family to receive generous rebates. - Accrue value: naturally accrue value as the number of platform users grow via our deflationary token market. - Pay trading fees: LMDA tokens are the ‘gas’ fee for the Lambda 2.0 trade engine further increasing the token’s value.

Ресурс Lambda Markets (LMDA) Офіційний вебсайт