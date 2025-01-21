Ціна Lambda Markets (LMDA)
Поточна ціна Lambda Markets (LMDA) сьогодні становить 0.0056495 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LMDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lambda Markets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Lambda Markets протягом дня — -15.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lambda Markets до USD становила $ -0.001056920069376665.
За останні 30 днів зміна ціни Lambda Markets до USD становила $ -0.0021183359.
За останні 60 днів зміна ціни Lambda Markets до USD становила $ -0.0021886620.
За останні 90 днів зміна ціни Lambda Markets до USD становила $ -0.004877399124260596.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001056920069376665
|-15.75%
|30 днів
|$ -0.0021183359
|-37.49%
|60 днів
|$ -0.0021886620
|-38.74%
|90 днів
|$ -0.004877399124260596
|-46.33%
Останній аналіз цін Lambda Markets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-15.75%
-16.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LMDA token holders are able to: - Access Lambda 2.0: purchase LMDA tokens to activate platform subscriptions and features - Earn rewards: lock LMDA tokens to earn tiered discounts on platform features and subscriptions. Refer friends + family to receive generous rebates. - Accrue value: naturally accrue value as the number of platform users grow via our deflationary token market. - Pay trading fees: LMDA tokens are the ‘gas’ fee for the Lambda 2.0 trade engine further increasing the token’s value.
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