Ціна Lambda (LAMB)
Поточна ціна Lambda (LAMB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35,06K USD. Ціна LAMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lambda:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Lambda протягом дня — -8,88%
- циркуляційна пропозиція – 1,86B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lambda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lambda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lambda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lambda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,88%
|30 днів
|$ 0
|-66,31%
|60 днів
|$ 0
|-77,39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lambda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,26%
-8,88%
-68,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lambda Network is a fast, advanced and scalable Web 3 infrastructure with blockchain and data storage capabilities provides data availability layer and on-chain NFT storage. The blockchain of Lambda Network is based on Cosmos SDK and Tendermint, will support EVM and Solidity smart contracts that users can freely deploy. Lambda Storage will provide secure and high-speed data storage services for on-chain NFTs.
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