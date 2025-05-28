Сьогоднішня ціна Lambda (LAMB)

Поточна ціна Lambda (LAMB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35,06K USD. Ціна LAMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lambda:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Lambda протягом дня — -8,88%

- циркуляційна пропозиція – 1,86B USD

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