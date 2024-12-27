Ціна Lamas Finance (LMF)
Поточна ціна Lamas Finance (LMF) сьогодні становить 0.01550925 USD з ринковою капіталізацією $ 114.47K USD. Ціна LMF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lamas Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.48K USD
- зміна ціни Lamas Finance протягом дня — -9.57%
- циркуляційна пропозиція – 7.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lamas Finance до USD становила $ -0.00164262863928966.
За останні 30 днів зміна ціни Lamas Finance до USD становила $ -0.0026957092.
За останні 60 днів зміна ціни Lamas Finance до USD становила $ -0.0033699692.
За останні 90 днів зміна ціни Lamas Finance до USD становила $ -0.003608676727167566.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00164262863928966
|-9.57%
|30 днів
|$ -0.0026957092
|-17.38%
|60 днів
|$ -0.0033699692
|-21.72%
|90 днів
|$ -0.003608676727167566
|-18.87%
Останній аналіз цін Lamas Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-9.57%
+0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.
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