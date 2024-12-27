Сьогоднішня ціна Lamas Finance (LMF)

Поточна ціна Lamas Finance (LMF) сьогодні становить 0.01550925 USD з ринковою капіталізацією $ 114.47K USD. Ціна LMF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lamas Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.48K USD

- зміна ціни Lamas Finance протягом дня — -9.57%

- циркуляційна пропозиція – 7.38M USD

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