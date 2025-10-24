Інформація щодо ціни LAMANAN (LAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000066 $ 0,0000066 $ 0,0000066 Мін. за 24 год $ 0,00000686 $ 0,00000686 $ 0,00000686 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000066$ 0,0000066 $ 0,0000066 Макс. за 24 год $ 0,00000686$ 0,00000686 $ 0,00000686 Рекордний максимум $ 0,00021516$ 0,00021516 $ 0,00021516 Найнижча ціна $ 0,0000063$ 0,0000063 $ 0,0000063 Зміна ціни (за 1 год) -0,55% Зміна ціни (1 дн.) +2,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,14%

Актуальна ціна LAMANAN (LAMA) становить $0,0000068. За останні 24 години LAMA торгувався між мінімумом у $ 0,0000066 і максимумом у $ 0,00000686, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAMA становить $ 0,00021516, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000063.

Що стосується короткострокових результатів, то LAMA змінився на -0,55% за останню годину, +2,84% за 24 години та на -3,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LAMANAN (LAMA)

Ринкова капіталізація $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 999 823 309,408607 999 823 309,408607 999 823 309,408607

Поточна ринкова капіталізація LAMANAN — $ 6,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAMA — 999,82M, зі загальною пропозицією 999823309.408607. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,80K.