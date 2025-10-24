Актуальна ціна LAMANAN сьогодні становить 0,0000068 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LAMANAN сьогодні становить 0,0000068 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAMA на MEXC вже зараз.

Докладніше про LAMA

Інформація про ціну LAMA

Офіційний вебсайт LAMA

Токеноміка LAMA

Прогноз ціни LAMA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип LAMANAN

Ціна LAMANAN (LAMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LAMA до USD:

--
----
+2,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни LAMANAN (LAMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:30:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LAMANAN (LAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000066
$ 0,0000066$ 0,0000066
Мін. за 24 год
$ 0,00000686
$ 0,00000686$ 0,00000686
Макс. за 24 год

$ 0,0000066
$ 0,0000066$ 0,0000066

$ 0,00000686
$ 0,00000686$ 0,00000686

$ 0,00021516
$ 0,00021516$ 0,00021516

$ 0,0000063
$ 0,0000063$ 0,0000063

-0,55%

+2,84%

-3,14%

-3,14%

Актуальна ціна LAMANAN (LAMA) становить $0,0000068. За останні 24 години LAMA торгувався між мінімумом у $ 0,0000066 і максимумом у $ 0,00000686, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAMA становить $ 0,00021516, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000063.

Що стосується короткострокових результатів, то LAMA змінився на -0,55% за останню годину, +2,84% за 24 години та на -3,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LAMANAN (LAMA)

$ 6,80K
$ 6,80K$ 6,80K

--
----

$ 6,80K
$ 6,80K$ 6,80K

999,82M
999,82M 999,82M

999 823 309,408607
999 823 309,408607 999 823 309,408607

Поточна ринкова капіталізація LAMANAN — $ 6,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAMA — 999,82M, зі загальною пропозицією 999823309.408607. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,80K.

Історія ціни LAMANAN (LAMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LAMANAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LAMANAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LAMANAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LAMANAN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,84%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке LAMANAN (LAMA)

LAMANAN is a next-gen Crypto Exchange aiming to list 500+ cryptocurrencies. and 50% of all fees go directly to $LAMA token holders as passive rewards. The more you hold, the more you earn. Built for speed, scale, and transparency — LAMANAN puts power back in the hands of the community.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс LAMANAN (LAMA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни LAMANAN (USD)

Скільки коштуватиме LAMANAN (LAMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LAMANAN (LAMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LAMANAN.

Перегляньте прогноз ціни LAMANAN вже зараз!

LAMA до місцевих валют

Токеноміка LAMANAN (LAMA)

Розуміння токеноміки LAMANAN (LAMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LAMA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про LAMANAN (LAMA)

Скільки сьогодні коштує LAMANAN (LAMA)?
Актуальна ціна LAMA у USD становить 0,0000068 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LAMA до USD?
Поточна ціна LAMA до USD — $ 0,0000068. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LAMANAN?
Ринкова капіталізація LAMA — $ 6,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LAMA?
Циркуляційна пропозиція LAMA — 999,82M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LAMA?
LAMA досяг історичної максимальної ціни у 0,00021516 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LAMA?
Історична мінімальна ціна LAMA становила 0,0000063 USD.
Який обсяг торгівлі LAMA?
Актуальний обсяг торгівлі LAMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LAMA цього року?
LAMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LAMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:30:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LAMANAN (LAMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.