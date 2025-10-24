Актуальна ціна LAMA Trust Coin V2 сьогодні становить 0.00102719 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VLAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VLAMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LAMA Trust Coin V2 сьогодні становить 0.00102719 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VLAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VLAMA на MEXC вже зараз.

Ціна LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$0.00102719
+12.50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:30:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0.00103468
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0.00103468
$ 0.00509577
$ 0
-0.72%

+12.54%

+11.11%

+11.11%

Актуальна ціна LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) становить $0.00102719. За останні 24 години VLAMA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0.00103468, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VLAMA становить $ 0.00509577, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VLAMA змінився на -0.72% за останню годину, +12.54% за 24 години та на +11.11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$ 205.04K
--
$ 205.04K
199.62M
199,615,522.725131
Поточна ринкова капіталізація LAMA Trust Coin V2 — $ 205.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VLAMA — 199.62M, зі загальною пропозицією 199615522.725131. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 205.04K.

Історія ціни LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LAMA Trust Coin V2 до USD становила $ +0.00011444.
За останні 30 днів зміна ціни LAMA Trust Coin V2 до USD становила $ -0.0005053261.
За останні 60 днів зміна ціни LAMA Trust Coin V2 до USD становила $ -0.0008060199.
За останні 90 днів зміна ціни LAMA Trust Coin V2 до USD становила $ -0.00097313711143603.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00011444+12.54%
30 днів$ -0.0005053261-49.19%
60 днів$ -0.0008060199-78.46%
90 днів$ -0.00097313711143603-48.64%

Що таке LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

Прогноз ціни LAMA Trust Coin V2 (USD)

Скільки коштуватиме LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LAMA Trust Coin V2.

Перегляньте прогноз ціни LAMA Trust Coin V2 вже зараз!

VLAMA до місцевих валют

Токеноміка LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Розуміння токеноміки LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VLAMA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Скільки сьогодні коштує LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)?
Актуальна ціна VLAMA у USD становить 0.00102719 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VLAMA до USD?
Поточна ціна VLAMA до USD — $ 0.00102719. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LAMA Trust Coin V2?
Ринкова капіталізація VLAMA — $ 205.04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VLAMA?
Циркуляційна пропозиція VLAMA — 199.62M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VLAMA?
VLAMA досяг історичної максимальної ціни у 0.00509577 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VLAMA?
Історична мінімальна ціна VLAMA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VLAMA?
Актуальний обсяг торгівлі VLAMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VLAMA цього року?
VLAMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VLAMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:30:27 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.