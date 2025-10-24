Інформація щодо ціни LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0.00103468 $ 0.00103468 $ 0.00103468 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0.00103468$ 0.00103468 $ 0.00103468 Рекордний максимум $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.72% Зміна ціни (1 дн.) +12.54% Зміна ціни (за 7 дн.) +11.11% Зміна ціни (за 7 дн.) +11.11%

Актуальна ціна LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) становить $0.00102719. За останні 24 години VLAMA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0.00103468, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VLAMA становить $ 0.00509577, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VLAMA змінився на -0.72% за останню годину, +12.54% за 24 години та на +11.11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Ринкова капіталізація $ 205.04K$ 205.04K $ 205.04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 205.04K$ 205.04K $ 205.04K Циркуляційне постачання 199.62M 199.62M 199.62M Загальна пропозиція 199,615,522.725131 199,615,522.725131 199,615,522.725131

Поточна ринкова капіталізація LAMA Trust Coin V2 — $ 205.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VLAMA — 199.62M, зі загальною пропозицією 199615522.725131. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 205.04K.