Ціна Lama (LAMA)
Поточна ціна Lama (LAMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.94K USD. Ціна LAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lama:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.41 USD
- зміна ціни Lama протягом дня — -12.25%
- циркуляційна пропозиція – 99.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lama до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lama до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lama до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lama до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.25%
|30 днів
|$ 0
|-44.52%
|60 днів
|$ 0
|+13.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lama: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-12.25%
+5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LAMA is community token on AVAX. We spread the llama vibe across the chain.
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