Сьогоднішня ціна Lama (LAMA)

Поточна ціна Lama (LAMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.94K USD. Ціна LAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lama:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.41 USD

- зміна ціни Lama протягом дня — -12.25%

- циркуляційна пропозиція – 99.18B USD

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