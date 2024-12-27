Ціна LakeViewMeta (LVM)
Поточна ціна LakeViewMeta (LVM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.32K USD. Ціна LVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LakeViewMeta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.60 USD
- зміна ціни LakeViewMeta протягом дня — +1.83%
- циркуляційна пропозиція – 917.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LakeViewMeta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LakeViewMeta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LakeViewMeta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LakeViewMeta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.83%
|30 днів
|$ 0
|+6.95%
|60 днів
|$ 0
|+49.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LakeViewMeta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+1.83%
+7,628.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LakeView-Meta (LVM) is an open-world metaverse, available on PC and Android, that combines multi-chain capability with P2E/C2E gaming, NFTs, staking, with future plans for a launch pad and more
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