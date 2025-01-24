Ціна LAKE (LAK3)
Поточна ціна LAKE (LAK3) сьогодні становить 0.818305 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAK3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LAKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.64K USD
- зміна ціни LAKE протягом дня — +23.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LAKE до USD становила $ +0.155373.
За останні 30 днів зміна ціни LAKE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LAKE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LAKE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.155373
|+23.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LAKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
+23.44%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. By integrating key services like the "Spring-to-Consumer" (S2C) for water distribution, the Community-to-Business (C2B) for income generation, the LaunchPad for investment in water sources, and its unique Burn-to-Secure (B2S) protocol for long-term water allocations, LAKE is not only reshaping the water industry but also setting new standards in the RWA and Web3 sectors. At the core of LAKE ecosystem is the LAK3 token, your passport to the New Water Economy. LAK3 is borderless, usable anywhere, anytime and by anyone thanks to Blockchain. This “Universal Cryptocurrency for Water” facilitates seamless buying, selling, securing, investing, and donating water; empowering individuals who switch from passive consumers to active players in this +$300Bn water industry.
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