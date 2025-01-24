Сьогоднішня ціна LAKE (LAK3)

Поточна ціна LAKE (LAK3) сьогодні становить 0.818305 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAK3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.64K USD

- зміна ціни LAKE протягом дня — +23.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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