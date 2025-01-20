Ціна Lair Staked KAIA (STKAIA)
Поточна ціна Lair Staked KAIA (STKAIA) сьогодні становить 0.229397 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKAIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lair Staked KAIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.12 USD
- зміна ціни Lair Staked KAIA протягом дня — -5.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lair Staked KAIA до USD становила $ -0.0138569261238852.
За останні 30 днів зміна ціни Lair Staked KAIA до USD становила $ +0.0001726441.
За останні 60 днів зміна ціни Lair Staked KAIA до USD становила $ +0.1337513201.
За останні 90 днів зміна ціни Lair Staked KAIA до USD становила $ +0.10245082112767346.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0138569261238852
|-5.69%
|30 днів
|$ +0.0001726441
|+0.08%
|60 днів
|$ +0.1337513201
|+58.31%
|90 днів
|$ +0.10245082112767346
|+80.70%
Останній аналіз цін Lair Staked KAIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-5.69%
+5.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lair is the next generation liquid staking solution built for Kaia KIP-163: CnStakingV3 - providing a simple way and diverse options to get rewards on KAIA tokens. By staking with Lair, KAIA tokens remain liquid and can be used across a range of DeFi applications, getting extra rewards. Kaia is the new merge chain by Klaytn and Finschia. It is the first decentralized liquid staking solution that distributes deposit to multiple validators.
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