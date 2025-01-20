Сьогоднішня ціна Lair Staked KAIA (STKAIA)

Поточна ціна Lair Staked KAIA (STKAIA) сьогодні становить 0.229397 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKAIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lair Staked KAIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.12 USD

- зміна ціни Lair Staked KAIA протягом дня — -5.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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