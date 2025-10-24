Актуальна ціна Lair сьогодні становить 0,00178185 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAIR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAIR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Lair сьогодні становить 0,00178185 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAIR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAIR на MEXC вже зараз.

Докладніше про LAIR

Інформація про ціну LAIR

Офіційний вебсайт LAIR

Токеноміка LAIR

Прогноз ціни LAIR

Логотип Lair

Ціна Lair (LAIR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LAIR до USD:

$0,00177714
-1,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lair (LAIR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:30:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lair (LAIR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00176532
Мін. за 24 год
$ 0,00185981
Макс. за 24 год

$ 0,00176532
$ 0,00185981
$ 0,04308942
$ 0,00147727
+0,25%

-1,72%

-27,62%

-27,62%

Актуальна ціна Lair (LAIR) становить $0,00178185. За останні 24 години LAIR торгувався між мінімумом у $ 0,00176532 і максимумом у $ 0,00185981, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAIR становить $ 0,04308942, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00147727.

Що стосується короткострокових результатів, то LAIR змінився на +0,25% за останню годину, -1,72% за 24 години та на -27,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lair (LAIR)

$ 1,00M
--
$ 1,78M
563,52M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Lair — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAIR — 563,52M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,78M.

Історія ціни Lair (LAIR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lair до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lair до USD становила $ -0,0011601639.
За останні 60 днів зміна ціни Lair до USD становила $ -0,0014765642.
За останні 90 днів зміна ціни Lair до USD становила $ -0,011719314783343223.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,72%
30 днів$ -0,0011601639-65,11%
60 днів$ -0,0014765642-82,86%
90 днів$ -0,011719314783343223-86,80%

Що таке Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

Ресурс Lair (LAIR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Lair (USD)

Скільки коштуватиме Lair (LAIR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lair (LAIR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lair.

Перегляньте прогноз ціни Lair вже зараз!

LAIR до місцевих валют

Токеноміка Lair (LAIR)

Розуміння токеноміки Lair (LAIR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LAIR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lair (LAIR)

Скільки сьогодні коштує Lair (LAIR)?
Актуальна ціна LAIR у USD становить 0,00178185 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LAIR до USD?
Поточна ціна LAIR до USD — $ 0,00178185. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lair?
Ринкова капіталізація LAIR — $ 1,00M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LAIR?
Циркуляційна пропозиція LAIR — 563,52M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LAIR?
LAIR досяг історичної максимальної ціни у 0,04308942 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LAIR?
Історична мінімальна ціна LAIR становила 0,00147727 USD.
Який обсяг торгівлі LAIR?
Актуальний обсяг торгівлі LAIR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LAIR цього року?
LAIR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LAIR для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.