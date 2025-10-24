Інформація щодо ціни Lair (LAIR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00176532 $ 0,00176532 $ 0,00176532 Мін. за 24 год $ 0,00185981 $ 0,00185981 $ 0,00185981 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00176532$ 0,00176532 $ 0,00176532 Макс. за 24 год $ 0,00185981$ 0,00185981 $ 0,00185981 Рекордний максимум $ 0,04308942$ 0,04308942 $ 0,04308942 Найнижча ціна $ 0,00147727$ 0,00147727 $ 0,00147727 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) -1,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,62%

Актуальна ціна Lair (LAIR) становить $0,00178185. За останні 24 години LAIR торгувався між мінімумом у $ 0,00176532 і максимумом у $ 0,00185981, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAIR становить $ 0,04308942, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00147727.

Що стосується короткострокових результатів, то LAIR змінився на +0,25% за останню годину, -1,72% за 24 години та на -27,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lair (LAIR)

Ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Циркуляційне постачання 563,52M 563,52M 563,52M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lair — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAIR — 563,52M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,78M.