Ціна Laine Staked SOL (LAINESOL)
Поточна ціна Laine Staked SOL (LAINESOL) сьогодні становить 225.86 USD з ринковою капіталізацією $ 29.44M USD. Ціна LAINESOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Laine Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.42 USD
- зміна ціни Laine Staked SOL протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 130.36K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Laine Staked SOL до USD становила $ +0.448446.
За останні 30 днів зміна ціни Laine Staked SOL до USD становила $ -42.9367087520.
За останні 60 днів зміна ціни Laine Staked SOL до USD становила $ +20.8127053820.
За останні 90 днів зміна ціни Laine Staked SOL до USD становила $ +43.76702695683493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.448446
|+0.20%
|30 днів
|$ -42.9367087520
|-19.01%
|60 днів
|$ +20.8127053820
|+9.21%
|90 днів
|$ +43.76702695683493
|+24.04%
Останній аналіз цін Laine Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+0.20%
+1.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.
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