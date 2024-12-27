Сьогоднішня ціна Laine Staked SOL (LAINESOL)

Поточна ціна Laine Staked SOL (LAINESOL) сьогодні становить 225.86 USD з ринковою капіталізацією $ 29.44M USD. Ціна LAINESOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Laine Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.42 USD

- зміна ціни Laine Staked SOL протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 130.36K USD

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