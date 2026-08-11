Сьогоднішня ціна LAIKA the Cosmodog

Поточна ціна LAIKA the Cosmodog (LAIKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LAIKA до USD становить $ 0 за LAIKA.

LAIKA the Cosmodog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 124,044, з циркуляційною пропозицією у 1.00T LAIKA. Протягом останніх 24 годин LAIKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LAIKA змінився на +0.06% за останню годину та на +3.50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LAIKA the Cosmodog (LAIKA)

Ринкова капіталізація $ 124.04K$ 124.04K $ 124.04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 124.04K$ 124.04K $ 124.04K Циркуляційне постачання 1.00T 1.00T 1.00T Загальна пропозиція 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LAIKA the Cosmodog — $ 124.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAIKA — 1.00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124.04K.