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Поточна ціна Laika AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LKI становить 61,751 USD. Відстежуйте оновлення цін LKI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Laika AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LKI становить 61,751 USD. Відстежуйте оновлення цін LKI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Laika AI (LKI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LKI до USD:

$0.00006175
$0.00006175$0.00006175
-21.70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Laika AI (LKI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:00:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Laika AI

Поточна ціна Laika AI (LKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LKI до USD становить $ 0 за LKI.

Laika AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61,751, з циркуляційною пропозицією у 428.23M LKI. Протягом останніх 24 годин LKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03639983, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LKI змінився на +0.00% за останню годину та на +52.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Laika AI (LKI)

$ 61.75K
$ 61.75K$ 61.75K

--
----

$ 61.75K
$ 61.75K$ 61.75K

428.23M
428.23M 428.23M

999,999,978.0
999,999,978.0 999,999,978.0

Поточна ринкова капіталізація Laika AI — $ 61.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LKI — 428.23M, зі загальною пропозицією 999999978.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61.75K.

Історія ціни Laika AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03639983
$ 0.03639983$ 0.03639983

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-13.69%

+52.45%

+52.45%

Історія ціни Laika AI (LKI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Laika AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Laika AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Laika AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Laika AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-13.69%
30 днів$ 0-29.26%
60 днів$ 0-69.65%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Laika AI

Прогноз ціни Laika AI (LKI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LKI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Laika AI (LKI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Laika AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Laika AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LKI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Laika AI.

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Ресурс Laika AI (LKI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

Про Laika AI

Яка зараз ціна торгівлі Laika AI?

Laika AI (LKI) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні -13.69% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни Laika AI сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,AI Applications,x402 Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі LKI?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає Laika AI у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #8308 місце за ринковою капіталізацією ₴2721837.65697729536000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо LKI?

З обігом 428234949.9723 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Laika AI?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як Laika AI поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,AI Applications,x402 Ecosystem, LKI продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про Laika AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:00:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Laika AI (LKI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

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AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3562
$0.3562$0.3562

+256.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.46658
$0.46658$0.46658

+22.18%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01854
$0.01854$0.01854

+47.96%

AurumX

AurumX

UMX

$0.16972
$0.16972$0.16972

-15.93%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0.61679
$0.61679$0.61679

+39.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.7101
$2.7101$2.7101

+50.46%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4350
$1.4350$1.4350

+24.72%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.46658
$0.46658$0.46658

+22.18%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00695
$0.00695$0.00695

+16.02%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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