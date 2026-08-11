Сьогоднішня ціна Laika AI

Поточна ціна Laika AI (LKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LKI до USD становить $ 0 за LKI.

Laika AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61,751, з циркуляційною пропозицією у 428.23M LKI. Протягом останніх 24 годин LKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03639983, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LKI змінився на +0.00% за останню годину та на +52.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Laika AI (LKI)

Ринкова капіталізація $ 61.75K$ 61.75K $ 61.75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61.75K$ 61.75K $ 61.75K Циркуляційне постачання 428.23M 428.23M 428.23M Загальна пропозиція 999,999,978.0 999,999,978.0 999,999,978.0

Поточна ринкова капіталізація Laika AI — $ 61.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LKI — 428.23M, зі загальною пропозицією 999999978.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61.75K.