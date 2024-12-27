Сьогоднішня ціна LAIFU (LAIFU)

Поточна ціна LAIFU (LAIFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.07K USD. Ціна LAIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LAIFU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62K USD

- зміна ціни LAIFU протягом дня — +20.10%

- циркуляційна пропозиція – 999.33M USD

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