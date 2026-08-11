Сьогоднішня ціна Lady Marian

Поточна ціна Lady Marian (MARIAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARIAN до USD становить $ 0 за MARIAN.

Lady Marian наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 941 269, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MARIAN. Протягом останніх 24 годин MARIAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00106865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00804868, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARIAN змінився на -0,26% за останню годину та на +38,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 76,45K.

Ринкова інформація щодо Lady Marian (MARIAN)

Ринкова капіталізація $ 941,27K$ 941,27K $ 941,27K Обсяг (за 24 год) $ 76,45K$ 76,45K $ 76,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 941,27K$ 941,27K $ 941,27K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lady Marian — $ 941,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 76,45K. Циркуляційна пропозиція MARIAN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 941,27K.