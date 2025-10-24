Інформація щодо ціни Lack Of Memes (MEMELESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00152836$ 0,00152836 $ 0,00152836 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,67% Зміна ціни (1 дн.) +2,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,19%

Актуальна ціна Lack Of Memes (MEMELESS) становить --. За останні 24 години MEMELESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMELESS становить $ 0,00152836, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMELESS змінився на -0,67% за останню годину, +2,52% за 24 години та на -9,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lack Of Memes (MEMELESS)

Ринкова капіталізація $ 25,97K$ 25,97K $ 25,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,97K$ 25,97K $ 25,97K Циркуляційне постачання 999,77M 999,77M 999,77M Загальна пропозиція 999 769 053,630835 999 769 053,630835 999 769 053,630835

Поточна ринкова капіталізація Lack Of Memes — $ 25,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMELESS — 999,77M, зі загальною пропозицією 999769053.630835. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,97K.