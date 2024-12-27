Сьогоднішня ціна LABSV2 (LABSV2)

Поточна ціна LABSV2 (LABSV2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.84K USD. Ціна LABSV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LABSV2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.44K USD

- зміна ціни LABSV2 протягом дня — +1.81%

- циркуляційна пропозиція – 2.13B USD

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