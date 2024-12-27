Ціна LABSV2 (LABSV2)
Поточна ціна LABSV2 (LABSV2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.84K USD. Ціна LABSV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LABSV2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.44K USD
- зміна ціни LABSV2 протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 2.13B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LABSV2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LABSV2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LABSV2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LABSV2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.81%
|30 днів
|$ 0
|-17.96%
|60 днів
|$ 0
|+12.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LABSV2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+1.81%
+7.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Labs is disrupting real estate investments in the largest asset class through the world’s first end to end real estate investment ecosystem by fractionalizing real estate investments. Powered by the LABS ecosystem token through decentralized finance (DeFi) and governance. LABS tokens are utility tokens with the G.A.I.N.S. model, namely governance, access (to projects), Incentives, nomination (rights) and staking (for rewards).
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