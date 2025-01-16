Ціна LABS Protocol (LABS)
Поточна ціна LABS Protocol (LABS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LABS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LABS Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.13K USD
- зміна ціни LABS Protocol протягом дня — +7.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LABS Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LABS Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LABS Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LABS Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.19%
|30 днів
|$ 0
|-26.70%
|60 днів
|$ 0
|-1.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LABS Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
+7.19%
-6.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LABS is a fully token utility from Monsta Labs. You can join our raffle, auction, and buy NFT with $LABS. The only way you can get $LABS is to stake Monsta Potion, Monsta Scientist NFTs, or buy $LABS directly in our Monsta DEX
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