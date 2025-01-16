Ціна LabradorBitcoin (LABI)
Поточна ціна LabradorBitcoin (LABI) сьогодні становить 0.00337132 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LABI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LabradorBitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.18 USD
- зміна ціни LabradorBitcoin протягом дня — +6.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LabradorBitcoin до USD становила $ +0.00019762.
За останні 30 днів зміна ціни LabradorBitcoin до USD становила $ +0.0026586010.
За останні 60 днів зміна ціни LabradorBitcoin до USD становила $ -0.0011495021.
За останні 90 днів зміна ціни LabradorBitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019762
|+6.23%
|30 днів
|$ +0.0026586010
|+78.86%
|60 днів
|$ -0.0011495021
|-34.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LabradorBitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.56%
+6.23%
+94.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LabradorBitcoin, $LABI stares into your soul and waits for you to let him into your heart. The world's most popular dog is now available as the world's most popular meme coin! LABI is cute, LABI is love, LABI is loyal. $LABI is the world's first charity meme coin, the crypto sensation that combines humor, community and potential profit with charity!
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