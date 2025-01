Що таке LabradorBitcoin ( LABI)

LabradorBitcoin, $LABI stares into your soul and waits for you to let him into your heart. The world's most popular dog is now available as the world's most popular meme coin! LABI is cute, LABI is love, LABI is loyal. $LABI is the world's first charity meme coin, the crypto sensation that combines humor, community and potential profit with charity!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс LabradorBitcoin (LABI) Whitepaper Офіційний вебсайт