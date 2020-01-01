Токеноміка LABEL AI (LBL) Дізнайтеся ключову інформацію про LABEL AI (LBL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LABEL AI (LBL) LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem. Офіційний вебсайт: https://label.foundation/ Whitepaper: https://label-foundation.gitbook.io/label-whitepaper-en-2.0 Купити LBL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LABEL AI (LBL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LABEL AI (LBL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,58M $ 3,58M $ 3,58M Загальна пропозиція: $ 2,93B $ 2,93B $ 2,93B Циркуляційна пропозиція: $ 2,71B $ 2,71B $ 2,71B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,87M $ 3,87M $ 3,87M Історичний максимум: $ 0,04601612 $ 0,04601612 $ 0,04601612 Історичний мінімум: $ 0,00107922 $ 0,00107922 $ 0,00107922 Поточна ціна: $ 0,00131902 $ 0,00131902 $ 0,00131902 Дізнайтеся більше про ціну LABEL AI (LBL)

Токеноміка LABEL AI (LBL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LABEL AI (LBL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LBL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LBL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LBL, досліджуйте ціну токена LBL в реальному часі!

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