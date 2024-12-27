Сьогоднішня ціна LABEL AI (LBL)

Поточна ціна LABEL AI (LBL) сьогодні становить 0.00223927 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна LBL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LABEL AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.93K USD

- зміна ціни LABEL AI протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.14B USD

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