Сьогоднішня ціна Labda (LAB)

Поточна ціна Labda (LAB) сьогодні становить 0.01566855 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна LAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Labda:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.12K USD

- зміна ціни Labda протягом дня — -41.55%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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