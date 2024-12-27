Сьогоднішня ціна LA (LA)

Поточна ціна LA (LA) сьогодні становить 0.02666913 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62M USD. Ціна LA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.06 USD

- зміна ціни LA протягом дня — -0.86%

- циркуляційна пропозиція – 60.68M USD

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