Ціна LA (LA)
Поточна ціна LA (LA) сьогодні становить 0.02666913 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62M USD. Ціна LA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.06 USD
- зміна ціни LA протягом дня — -0.86%
- циркуляційна пропозиція – 60.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LA до USD становила $ -0.00023241045105165.
За останні 30 днів зміна ціни LA до USD становила $ +0.0053074022.
За останні 60 днів зміна ціни LA до USD становила $ +0.0164753324.
За останні 90 днів зміна ціни LA до USD становила $ +0.006610863643145477.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00023241045105165
|-0.86%
|30 днів
|$ +0.0053074022
|+19.90%
|60 днів
|$ +0.0164753324
|+61.78%
|90 днів
|$ +0.006610863643145477
|+32.96%
Останній аналіз цін LA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-0.86%
+0.56%
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