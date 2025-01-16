Ціна L3USD (L3USD)
Поточна ціна L3USD (L3USD) сьогодні становить 0.139658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L3USD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності L3USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.53 USD
- зміна ціни L3USD протягом дня — +3.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни L3USD до USD становила $ +0.00459746.
За останні 30 днів зміна ціни L3USD до USD становила $ -0.1327122071.
За останні 60 днів зміна ціни L3USD до USD становила $ -0.0890793469.
За останні 90 днів зміна ціни L3USD до USD становила $ -0.1229233776925296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00459746
|+3.40%
|30 днів
|$ -0.1327122071
|-95.02%
|60 днів
|$ -0.0890793469
|-63.78%
|90 днів
|$ -0.1229233776925296
|-46.81%
Останній аналіз цін L3USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+3.40%
-94.51%
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