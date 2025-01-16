Сьогоднішня ціна L3USD (L3USD)

Поточна ціна L3USD (L3USD) сьогодні становить 0.139658 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L3USD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності L3USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.53 USD

- зміна ціни L3USD протягом дня — +3.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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