Сьогоднішня ціна L2VE INU (L2VE)

Поточна ціна L2VE INU (L2VE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L2VE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності L2VE INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90K USD

- зміна ціни L2VE INU протягом дня — +13.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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