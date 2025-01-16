Ціна L2VE INU (L2VE)
Поточна ціна L2VE INU (L2VE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна L2VE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності L2VE INU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90K USD
- зміна ціни L2VE INU протягом дня — +13.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни L2VE INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни L2VE INU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни L2VE INU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни L2VE INU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.21%
|30 днів
|$ 0
|-26.12%
|60 днів
|$ 0
|-1.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін L2VE INU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+13.21%
-1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cupid Inu has landed on BASE! His mission is to scatter as much $L2VE as possible. For this mission he travels from one L2 blockchain to the next.
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