Ціна L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)
Поточна ціна L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) сьогодні становить 0.995336 USD з ринковою капіталізацією $ 94.25M USD. Ціна FRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності L2 Standard Bridged frxUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98M USD
- зміна ціни L2 Standard Bridged frxUSD протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 94.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни L2 Standard Bridged frxUSD до USD становила $ -0.001051589453572.
За останні 30 днів зміна ціни L2 Standard Bridged frxUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни L2 Standard Bridged frxUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни L2 Standard Bridged frxUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001051589453572
|-0.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін L2 Standard Bridged frxUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-0.10%
-0.13%
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