Сьогоднішня ціна L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

Поточна ціна L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) сьогодні становить 0.995336 USD з ринковою капіталізацією $ 94.25M USD. Ціна FRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності L2 Standard Bridged frxUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98M USD

- зміна ціни L2 Standard Bridged frxUSD протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 94.76M USD

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