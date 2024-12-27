Ціна kzl (KZL)
Поточна ціна kzl (KZL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237.19K USD. Ціна KZL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності kzl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.04K USD
- зміна ціни kzl протягом дня — -9.47%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни kzl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни kzl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни kzl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни kzl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.47%
|30 днів
|$ 0
|-62.86%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін kzl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-9.47%
-0.41%
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