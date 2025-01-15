Сьогоднішня ціна KZ (KZ)

Поточна ціна KZ (KZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 909.70K USD. Ціна KZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 752.61K USD

- зміна ціни KZ протягом дня — +1.59%

- циркуляційна пропозиція – 494.70B USD

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