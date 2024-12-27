Ціна KYVE Network (KYVE)
Поточна ціна KYVE Network (KYVE) сьогодні становить 0.02741986 USD з ринковою капіталізацією $ 21.27M USD. Ціна KYVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KYVE Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.01K USD
- зміна ціни KYVE Network протягом дня — -5.27%
- циркуляційна пропозиція – 775.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KYVE Network до USD становила $ -0.00152752471133394.
За останні 30 днів зміна ціни KYVE Network до USD становила $ +0.0002713524.
За останні 60 днів зміна ціни KYVE Network до USD становила $ +0.0144517030.
За останні 90 днів зміна ціни KYVE Network до USD становила $ +0.00584150481757356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00152752471133394
|-5.27%
|30 днів
|$ +0.0002713524
|+0.99%
|60 днів
|$ +0.0144517030
|+52.71%
|90 днів
|$ +0.00584150481757356
|+27.07%
Останній аналіз цін KYVE Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-5.27%
+8.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.
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