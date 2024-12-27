Сьогоднішня ціна KYVE Network (KYVE)

Поточна ціна KYVE Network (KYVE) сьогодні становить 0.02741986 USD з ринковою капіталізацією $ 21.27M USD. Ціна KYVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KYVE Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.01K USD

- зміна ціни KYVE Network протягом дня — -5.27%

- циркуляційна пропозиція – 775.58M USD

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