Ціна Kyrrex (KRRX)
Поточна ціна Kyrrex (KRRX) сьогодні становить 0.054095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kyrrex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.07K USD
- зміна ціни Kyrrex протягом дня — -6.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyrrex до USD становила $ -0.00387684575226649.
За останні 30 днів зміна ціни Kyrrex до USD становила $ -0.0072028844.
За останні 60 днів зміна ціни Kyrrex до USD становила $ -0.0144197092.
За останні 90 днів зміна ціни Kyrrex до USD становила $ -0.02408386418773179.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00387684575226649
|-6.68%
|30 днів
|$ -0.0072028844
|-13.31%
|60 днів
|$ -0.0144197092
|-26.65%
|90 днів
|$ -0.02408386418773179
|-30.80%
Останній аналіз цін Kyrrex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.49%
-6.68%
-17.20%
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