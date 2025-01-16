Сьогоднішня ціна Kyrrex (KRRX)

Поточна ціна Kyrrex (KRRX) сьогодні становить 0.054095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kyrrex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.07K USD

- зміна ціни Kyrrex протягом дня — -6.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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