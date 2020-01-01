Токеноміка Kyros Restaked SOL (KYSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Kyros Restaked SOL (KYSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Офіційний вебсайт: https://kyros.fi Купити KYSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kyros Restaked SOL (KYSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kyros Restaked SOL (KYSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,19M $ 28,19M $ 28,19M Загальна пропозиція: $ 156,50K $ 156,50K $ 156,50K Циркуляційна пропозиція: $ 156,50K $ 156,50K $ 156,50K FDV (повністю розведена вартість): $ 28,19M $ 28,19M $ 28,19M Історичний максимум: $ 344,77 $ 344,77 $ 344,77 Історичний мінімум: $ 25,15 $ 25,15 $ 25,15 Поточна ціна: $ 180,79 $ 180,79 $ 180,79 Дізнайтеся більше про ціну Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Токеноміка Kyros Restaked SOL (KYSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kyros Restaked SOL (KYSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KYSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KYSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KYSOL, досліджуйте ціну токена KYSOL в реальному часі!

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