Ціна Kyros Restaked SOL (KYSOL)
Поточна ціна Kyros Restaked SOL (KYSOL) сьогодні становить 221.35 USD з ринковою капіталізацією $ 14.90M USD. Ціна KYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kyros Restaked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.78K USD
- зміна ціни Kyros Restaked SOL протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 67.27K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyros Restaked SOL до USD становила $ +1.6.
За останні 30 днів зміна ціни Kyros Restaked SOL до USD становила $ -41.2676528700.
За останні 60 днів зміна ціни Kyros Restaked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kyros Restaked SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.6
|+0.73%
|30 днів
|$ -41.2676528700
|-18.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kyros Restaked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.73%
+5.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.
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