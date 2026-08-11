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Поточна ціна Kyros сьогодні становить 0.01311184 USD. Ринкова капіталізація KYROS становить 301,960 USD. Відстежуйте оновлення цін KYROS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kyros сьогодні становить 0.01311184 USD. Ринкова капіталізація KYROS становить 301,960 USD. Відстежуйте оновлення цін KYROS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KYROS

Інформація про ціну KYROS

Що таке KYROS

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Ціна Kyros (KYROS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KYROS до USD:

$0.01301771
$0.01301771$0.01301771
-0.02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kyros (KYROS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:59:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kyros

Поточна ціна Kyros (KYROS) сьогодні становить $ 0.01311184, зі зміною 2.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KYROS до USD становить $ 0.01311184 за KYROS.

Kyros наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 301,960, з циркуляційною пропозицією у 23.03M KYROS. Протягом останніх 24 годин KYROS торгувався між $ 0.01310714 (мінімум) та $ 0.01374833 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.158595, тоді як історичний мінімум — $ 0.00927596.

У короткостроковій динаміці KYROS змінився на -1.34% за останню годину та на +1.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 106.68.

Ринкова інформація щодо Kyros (KYROS)

$ 301.96K
$ 301.96K$ 301.96K

$ 106.68
$ 106.68$ 106.68

$ 597.62K
$ 597.62K$ 597.62K

23.03M
23.03M 23.03M

45,578,880.03552297
45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

Поточна ринкова капіталізація Kyros — $ 301.96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 106.68. Циркуляційна пропозиція KYROS — 23.03M, зі загальною пропозицією 45578880.03552297. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 597.62K.

Історія ціни Kyros у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.01310714
$ 0.01310714$ 0.01310714
Мін. за 24 год
$ 0.01374833
$ 0.01374833$ 0.01374833
Макс. за 24 год

$ 0.01310714
$ 0.01310714$ 0.01310714

$ 0.01374833
$ 0.01374833$ 0.01374833

$ 0.158595
$ 0.158595$ 0.158595

$ 0.00927596
$ 0.00927596$ 0.00927596

-1.34%

-2.21%

+1.10%

+1.10%

Історія ціни Kyros (KYROS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyros до USD становила $ -0.000296567239612071.
За останні 30 днів зміна ціни Kyros до USD становила $ -0.0021614789.
За останні 60 днів зміна ціни Kyros до USD становила $ -0.0004302978.
За останні 90 днів зміна ціни Kyros до USD становила $ +0.000008226320109011.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000296567239612071-2.21%
30 днів$ -0.0021614789-16.48%
60 днів$ -0.0004302978-3.28%
90 днів$ +0.000008226320109011+0.00%

Прогноз ціни Kyros

Прогноз ціни Kyros (KYROS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KYROS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Kyros (KYROS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kyros потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kyros у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KYROS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kyros.

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Про Kyros

Яка зараз ціна Kyros?

Kyros торгують за ₴0.5779156768395494400000, зміна ціни за останні 24 години становить -2.21%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Kyros становить ₴6.99021165361752000000, тоді як ATL — ₴0.4088459515778553600000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка KYROS сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴13309147.89827136000000, що розміщує актив на #4204 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Kyros?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до KYROS.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 23029546.715522967 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Kyros?

Kyros належить до класифікації Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Restaking,Liquid Restaking Governance Tokens, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію KYROS?

Робота в мережі -- дозволяє KYROS використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Kyros

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:59:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kyros (KYROS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.46833$0.46833

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Cysic

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$1.4243
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+23.79%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00734
$0.00734$0.00734

+22.53%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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