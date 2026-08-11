Сьогоднішня ціна Kyros

Поточна ціна Kyros (KYROS) сьогодні становить $ 0.01311184, зі зміною 2.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KYROS до USD становить $ 0.01311184 за KYROS.

Kyros наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 301,960, з циркуляційною пропозицією у 23.03M KYROS. Протягом останніх 24 годин KYROS торгувався між $ 0.01310714 (мінімум) та $ 0.01374833 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.158595, тоді як історичний мінімум — $ 0.00927596.

У короткостроковій динаміці KYROS змінився на -1.34% за останню годину та на +1.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 106.68.

Ринкова інформація щодо Kyros (KYROS)

Ринкова капіталізація $ 301.96K$ 301.96K $ 301.96K Обсяг (за 24 год) $ 106.68$ 106.68 $ 106.68 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 597.62K$ 597.62K $ 597.62K Циркуляційне постачання 23.03M 23.03M 23.03M Загальна пропозиція 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

Поточна ринкова капіталізація Kyros — $ 301.96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 106.68. Циркуляційна пропозиція KYROS — 23.03M, зі загальною пропозицією 45578880.03552297. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 597.62K.