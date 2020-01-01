Токеноміка Kyro (KYRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Kyro (KYRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kyro (KYRO) Introducing KYRO: The First Dragon of the Kaspaverse 🐉🚀 Welcome to KYRO, a trailblazing meme coin built on the KRC-20 network, combining innovation, artistry, and a powerful mission. As the First Dragon of the Kaspaverse, KYRO is the only token that allocates 10% of all donations towards funding smart contracts on Kaspa, further advancing its groundbreaking technology. KYRO is a project like no other, featuring 100% original art and a rich, immersive backstory that brings its legend to life. Backed by a dedicated team of developers working tirelessly, KYRO is determined to climb to the #1 spot, aiming to rival the likes of KANGO and NACHO. Why a dragon? Because no creature symbolizes power and dominance like an apex predator. With lightning-fast transactions, low fees, and scalability, KYRO embodies the strength and superiority of its namesake. Its ambitious roadmap includes DeFi integration, exclusive collectibles, and a merchandise release to unite the community. KYRO is more than a token; it’s a movement. 100% community-driven and built for the future, it’s set to redefine the crypto space. The First Dragon has awakened—join the flight to greatness! #KYRO #KRC20 #Kaspa Офіційний вебсайт: https://www.kyrothedragon.com/ Купити KYRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kyro (KYRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kyro (KYRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 129,45K $ 129,45K $ 129,45K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 129,45K $ 129,45K $ 129,45K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012945 $ 0,00012945 $ 0,00012945 Дізнайтеся більше про ціну Kyro (KYRO)

Токеноміка Kyro (KYRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kyro (KYRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KYRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KYRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KYRO, досліджуйте ціну токена KYRO в реальному часі!

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