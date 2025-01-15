Ціна Kyro (KYRO)
Поточна ціна Kyro (KYRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 352.81K USD. Ціна KYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kyro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.71K USD
- зміна ціни Kyro протягом дня — +6.94%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kyro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kyro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kyro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kyro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+22.43%
+6.94%
-10.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing KYRO: The First Dragon of the Kaspaverse 🐉🚀 Welcome to KYRO, a trailblazing meme coin built on the KRC-20 network, combining innovation, artistry, and a powerful mission. As the First Dragon of the Kaspaverse, KYRO is the only token that allocates 10% of all donations towards funding smart contracts on Kaspa, further advancing its groundbreaking technology. KYRO is a project like no other, featuring 100% original art and a rich, immersive backstory that brings its legend to life. Backed by a dedicated team of developers working tirelessly, KYRO is determined to climb to the #1 spot, aiming to rival the likes of KANGO and NACHO. Why a dragon? Because no creature symbolizes power and dominance like an apex predator. With lightning-fast transactions, low fees, and scalability, KYRO embodies the strength and superiority of its namesake. Its ambitious roadmap includes DeFi integration, exclusive collectibles, and a merchandise release to unite the community. KYRO is more than a token; it’s a movement. 100% community-driven and built for the future, it’s set to redefine the crypto space. The First Dragon has awakened—join the flight to greatness! #KYRO #KRC20 #Kaspa
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