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Поточна ціна Kyrgyz Som Stablecoin сьогодні становить 0,01143449 USD. Ринкова капіталізація KGST становить 5 531 275 USD. Відстежуйте оновлення цін KGST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kyrgyz Som Stablecoin сьогодні становить 0,01143449 USD. Ринкова капіталізація KGST становить 5 531 275 USD. Відстежуйте оновлення цін KGST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KGST

Інформація про ціну KGST

Що таке KGST

Офіційний вебсайт KGST

Токеноміка KGST

Прогноз ціни KGST

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Ціна Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KGST до USD:

$0,01143288
$0,01143288$0,01143288
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:34:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kyrgyz Som Stablecoin

Поточна ціна Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) сьогодні становить $ 0,01143449, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KGST до USD становить $ 0,01143449 за KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 531 275, з циркуляційною пропозицією у 483,73M KGST. Протягом останніх 24 годин KGST торгувався між $ 0,0114008 (мінімум) та $ 0,01146435 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01245301, тоді як історичний мінімум — $ 0,01117502.

У короткостроковій динаміці KGST змінився на +0,01% за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 228,88K.

Ринкова інформація щодо Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

$ 5,53M
$ 5,53M$ 5,53M

$ 228,88K
$ 228,88K$ 228,88K

$ 5,53M
$ 5,53M$ 5,53M

483,73M
483,73M 483,73M

483 731 510,0
483 731 510,0 483 731 510,0

Поточна ринкова капіталізація Kyrgyz Som Stablecoin — $ 5,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 228,88K. Циркуляційна пропозиція KGST — 483,73M, зі загальною пропозицією 483731510.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,53M.

Історія ціни Kyrgyz Som Stablecoin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0114008
$ 0,0114008$ 0,0114008
Мін. за 24 год
$ 0,01146435
$ 0,01146435$ 0,01146435
Макс. за 24 год

$ 0,0114008
$ 0,0114008$ 0,0114008

$ 0,01146435
$ 0,01146435$ 0,01146435

$ 0,01245301
$ 0,01245301$ 0,01245301

$ 0,01117502
$ 0,01117502$ 0,01117502

+0,01%

-0,06%

+0,02%

+0,02%

Історія ціни Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyrgyz Som Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kyrgyz Som Stablecoin до USD становила $ -0,0000002675.
За останні 60 днів зміна ціни Kyrgyz Som Stablecoin до USD становила $ +0,0000555293.
За останні 90 днів зміна ціни Kyrgyz Som Stablecoin до USD становила $ +0,000000720441629952.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,06%
30 днів$ -0,0000002675-0,00%
60 днів$ +0,0000555293+0,49%
90 днів$ +0,000000720441629952+0,00%

Прогноз ціни Kyrgyz Som Stablecoin

Прогноз ціни Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KGST у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kyrgyz Som Stablecoin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kyrgyz Som Stablecoin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KGST на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kyrgyz Som Stablecoin.

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Ресурс Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemFiat-backed StablecoinStablecoins

Про Kyrgyz Som Stablecoin

Яка зараз актуальна ціна Kyrgyz Som Stablecoin?

Kyrgyz Som Stablecoin коштує ₴0.5039093529049346160000, що свідчить про зміну ціни на -0.06% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок KGST?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.502424660006574720000 і ₴0.5052252605910440400000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Kyrgyz Som Stablecoin на ринку?

Наразі він займає #1510 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴243759118.77042546000000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 483731510.0 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Kyrgyz Som Stablecoin?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Kyrgyz Som Stablecoin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:34:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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