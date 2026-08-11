Сьогоднішня ціна Kyrgyz Som Stablecoin

Поточна ціна Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) сьогодні становить $ 0,01143449, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KGST до USD становить $ 0,01143449 за KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 531 275, з циркуляційною пропозицією у 483,73M KGST. Протягом останніх 24 годин KGST торгувався між $ 0,0114008 (мінімум) та $ 0,01146435 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01245301, тоді як історичний мінімум — $ 0,01117502.

У короткостроковій динаміці KGST змінився на +0,01% за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 228,88K.

Ринкова інформація щодо Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Ринкова капіталізація $ 5,53M$ 5,53M $ 5,53M Обсяг (за 24 год) $ 228,88K$ 228,88K $ 228,88K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,53M$ 5,53M $ 5,53M Циркуляційне постачання 483,73M 483,73M 483,73M Загальна пропозиція 483 731 510,0 483 731 510,0 483 731 510,0

Поточна ринкова капіталізація Kyrgyz Som Stablecoin — $ 5,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 228,88K. Циркуляційна пропозиція KGST — 483,73M, зі загальною пропозицією 483731510.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,53M.