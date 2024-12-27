Сьогоднішня ціна KYRA (KYRA)

Поточна ціна KYRA (KYRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 149.97K USD. Ціна KYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KYRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.47K USD

- зміна ціни KYRA протягом дня — -7.84%

- циркуляційна пропозиція – 934.94M USD

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